Μάχατς – Τσιτσιπάς 3-1: Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στον δεύτερο γύρο του Australian Open

Το φετινό ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open ολοκληρώθηκε στον δεύτερο γύρο. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τόμας Μάχατς, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) σε κάτι περισσότερο από 3 ώρες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε σκληρά κόντρα στον Τόμας Μάχατς, είχε αρκετές καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι, αλλά και πολλά αβίαστα λάθη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, ενώ δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί, μιας και χρειάστηκε δύο φορές ιατρική βοήθεια για ενοχλήσεις στο πόδι.

Ο Τσέχος τενίστας ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες, πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Australian Open, όπου θα συναντήσει τον Λορέντσο Μουσέτι.

Ο αγώνας

Το πρώτο σετ ήταν εξαιρετικά αμφίρροπο, με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους μέχρι και το 4-4.

Σ’ εκείνο το κομβικό σημείο του πρώτου σετ, ο Μάχατς έκανε μπρέικ για το 5-4, υπερασπίστηκε στη συνέχεια το σερβίς του (6-4) και κατάφερε να κάνει το 1-0.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε άσχημα για τον Έλληνα τενίστα που δέχθηκε μπρέικ με το “καλημέρα” (0-1). Έβγαλε, όμως, αντίδραση, καθώς απάντησε με μπρέικ για το 1-1, στη συνέχεια βρήκε και δεύτερο μπρέικ μέσα στο δεύτερο σετ, για να φτάσει στο 6-3 και να ισοφαρίσει τον Τσέχο στα σετ (1-1).

Στο τρίτο σετ, οι δύο τενίστες υπερασπίστηκαν το σερβίς τους μέχρι τέλους, λύνοντας τις διαφορές τους στο τάι μπρέικ (6-6). Εκεί, ο Μάχατς έκανε ένα μίνι μπρέικ και έφτασε στο 2-1 στα σετ.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος δέχθηκε και πάλι μπρέικ με το “καλημέρα”, ενώ στο δεύτερο γκέιμ τραυματίστηκε στο πόδι.

Χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά συνέχισε κανονικά το παιχνίδι και έβγαλε, μάλιστα, αντίδραση, αφού έκανε μπρέικ, πήρε τρία συνεχόμενα γκέιμ και προηγήθηκε με 3-2.

Οι δύο τενίστες υπερασπίστηκαν μέχρι το τέλος το σερβίς τους και έτσι και το τέταρτο σετ πήγε στο τάι μπρέικ.

Εκεί, οι δύο τενίστες αντάλλαξαν μίνι μπρέικς, o Τσιτσιπάς έδειξε ικανός για την ισοφάριση, αλλά στα κρίσιμα τα έκανε πάλι όλα λάθος, έχασε το τέταρτο σετ και αποκλείστηκε.

Το ελληνικό τένις δεν έχει πλέον εκπρόσωπο στο Australian Open, καθώς στον ίδιο γύρο αποκλείστηκε και η Μαρία Σάκκαρη.