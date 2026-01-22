Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον τρίτο γύρο του Australian Open.
Μάχατς – Τσιτσιπάς 3-1 τελικό: Αποκλείστηκε ο Έλληνας τενίστας από τη συνέχεια του Australian Open
Αβίαστο λάθος Τσιτσιπά και 5-7
Ματς πόιντ για τον Τσέχο στο σερβίς του Τσιτσιπά όμως
Αβίαστο λάθος Τσιτσιπά και 5-6 ο Μάχατς
5-5 ισοφαρίζει ο Μάχατς
5-4 μπροστά ο Τσιτσιπάς
4-4 με μίνι μπρέικ του Μάχατς
Μίνι μπρέικ ο Τσιτσιπάς και 4-3!
Αβίαστο λάθος Τσιτσιπά και 3-3 ο Τσέχος
3-2 απαντάει ο Μάχατς με μίνι μπρέικ
3-1 για τον Τσιτσιπά
2-1 μειώνει ο Μάχατς
2-0 για τον Τσιτσιπά με μίνι μπρέικ
1-0 για τον Τσιτσιπά που σέρβιρε πρώτος
Έχει πάρει ψυχολογία και δείχνει ικανός για την ανατροπή
Ο γιατρός έκανε και πάλι την εμφάνισή του στο κορτ
Μένει να φανεί αν μπορεί να συνεχίσει
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τραυματίστηκε στο πόδι και έπεσε κάτω
5-6 μειώνει ο Τσιτσιπάς και τώρα καλείτα να πάρει πόντο στο σερβίς του Μάχατς για να μείνει ζωντανός
4-6
3-6 για τον Μάχατς, ο οποίος έχει τρεις ευκαιρίες για να πάρει το τρίτο σετ
3-5
3-4 μειώνει ο Τσιτσιπάς
2-4 με μίνι μπρέικ για τον Μάχατς
2-3 ο Μάχατς
2-2
2-1 μπροστά ο Τσιτσιπάς
1-1 ισοφαρίζει ο Τσιτσιπάς
0-1 για τον Μάχατς στο τάι μπρέικ
Διπλό μπρέικ πόιντ για τον Τσιτσιπά
Δύο σερί αβίαστα λάθη από τον Τσιτσιπά
Εξαιρετικά χτυπήματα από τον Τσιτσιπά και διπλό μπρέικ πόιντ για τον Έλληνα τενίστα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε τα λάθη του σε κρίσιμο σημείο του πρώτου σετ και βρέθηκε πίσω στο σκορ
Ο τελευταίος πόντος του γκέιμ ήρθε με μπάκχαντ στην ευθεία για τον Έλληνα πρωταθλητή
Ελπίζουμε να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό στο αριστερό πόδι, το παιχνίδι έχει διακοπεί για λίγα λεπτά
Το σερβίς του Τσιτσιπά είναι σε πολύ ύψηλο επίπεδο μέχρι στιγμής
Δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς του
Πρώτος σερβίρει ο Τσιτσιπάς
Ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά
Ο Μάχατς είναι στο Νο.24 του κόσμου και πριν από λίγες μέρες κέρδισε τον τίτλο στην Αδελαΐδα
O νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, όπου ήδη περιμένει ο Λορέντσο Μουσέτι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς για τον δεύτερο γύρο του Australian Open
