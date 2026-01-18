Με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ και τελικό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλήθος αναμετρήσεων στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, με τα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΟΦΗ να ξεχωρίζουν στη Super League, το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός να κερδίζει το ενδιαφέρον από την GBL και τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής να είναι το μεγάλο ματς της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2025.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A 2025-26

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2 2025/26

15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Greek Super League 2 2025-2026

16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Stoiximan Super League 2025-26

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26

17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie 2025/26

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League 2025/26

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A 2025-26

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal Betclic 2025-26