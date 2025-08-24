Mε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για την Super League και Εθνική μπάσκετ οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού το Σάββατο (23/9/25), ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη «μάχη» της Super League, με τις δυο ομάδες να αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ αντίστοιχα. Παράλληλα από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει και η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ απέναντι στην Γαλλία.
Η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό προκειμένου να ξεκινήσει με νίκη το πρωτάθλημα στην Super League, ενώ κάτι αντίστοιχο στοχεύει και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη νεοφερμένη στη μεγάλη κατηγορία ΑΕΛ. Παράλληλα λίγο πριν το Eurobasket 2025 η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Γαλλία σε φιλικό παιχνίδι, με τα τρια παιχνίδια να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας
12:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ
15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:00 Novasports Prime Έβερτον – Μπράιτον Premier League
16:30 Novasports 2HD Μάιντς – Κολωνία Bundesliga
17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Χεράκλες Eredivisie
18:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Βαλένθια La Liga
18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κόμο – Λάτσιο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Φιορεντίνα Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Κάζα Πία Liga Portugal
20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Γαλλία Μπάσκετ Φιλικό
20:15 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Super League
20:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα La Liga
20:30 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ La Liga
21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Πίζα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A
22:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπράγκα – Άβες Liga Portugal