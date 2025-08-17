Με Άρης – Αστέρας Τρίπολης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 17 Ιουλίου 2025, με αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2

15:30 Novasports 2HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal

18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ Premier League

19:00 Novasports Prime Άρης – Αστέρας Τρίπολης Φιλικός Αγώνας

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal

20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga

22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia

22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal