Με Άρης – Αστέρας Τρίπολης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 17 Ιουλίου 2025, με αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Warm Up)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2
15:30 Novasports 2HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal
18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ Premier League
19:00 Novasports Prime Άρης – Αστέρας Τρίπολης Φιλικός Αγώνας
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal
20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga
22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia
22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal