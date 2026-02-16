Με Ατρόμητος – Πανσερραϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και ματς που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς και αναμετρήσεις για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
13:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
14:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις
17:40 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιζεναχ – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ
20:10 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις
21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρίο ντε Τζανέιρο τένις
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ Emirates FA Cup
21:45 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A
22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Μορεϊρένσε Liga Portugal