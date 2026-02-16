Με Ατρόμητος – Πανσερραϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και ματς που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, καθώς και αναμετρήσεις για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

13:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

14:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις

17:40 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι τένις

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιζεναχ – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ

20:10 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Ντόχα τένις

21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρίο ντε Τζανέιρο τένις

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ Emirates FA Cup

21:45 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Μορεϊρένσε Liga Portugal