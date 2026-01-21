Με Champions League, Εθνική πόλο και Σάκκαρη οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο αγώνας της Εθνικής πόλο με τη Ρουμανία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και η μάχη της Μαρίας Σάκκαρη με την Αντρέεβα για τον δεύτερο γύρο του Australian Open ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/1/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης υπάρχει και πολύ μπάσκετ, με τον ελληνικό εμφύλιο στο Basketball Champions League μεταξύ της ΑΕΚ και της Καρδίτσας να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/1/2026)

10:00 Eurosport 2 Μαρία Σάκκαρη – Μίρα Αντρέεβα Τένις

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Χάλκμπανκ – Ροζελάρε CEV Champions League

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Τρέντο Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Καρλοβάρσκο CEV Cup 2026

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΚΚ Ζάγκρεμπ Eurocup Women

19:30 Novasports Start Πανιώνιος – Άνκαρα Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ντάμακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

20:00 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Casademont Zaragoza FIBA Europe Cup

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πριεβίντζα – ΠΑΟΚ North League

20:30 Novasports 5HD Χάμπουργκ Τάουερς – Βενέτσια Eurocup

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 4HD Λόντον Λάιονς – Ουλμ Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Στόουκ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Τσέλσι – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αταλάντα – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νιούκαστλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρσέιγ – Λίβερπουλ UEFA Champions League