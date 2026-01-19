Με Εθνική πόλο ανδρών, Super League και Μιλγουόκι Μπακς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αγώνες της Super League, αλλά και την αναμέτρηση Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Οι αθλητικές μεταδόσεις