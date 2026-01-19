Αθλητικά

Με Εθνική πόλο ανδρών, Super League και Μιλγουόκι Μπακς οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πρόγραμμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026
Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας
Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας / EUROKINISSI

Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει επίσης αγώνες της Super League, αλλά και την αναμέτρηση Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

 

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΓΕ Χαλκίδα – Κόροιβος Elite League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26

20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς NBA 2025-26 – Κανονική Διάρκεια

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα Volley League Ανδρών 2024-25

20:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Καλαμάτα Volley League Ανδρών 2025-26

21:30 Novasports Start Γρανάδα – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA 2025-26 – Κανονική Διάρκεια

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Κόμο Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μπόρνμουθ Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Εστορίλ Liga Portugal Betclic 2025-26

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
441
134
102
80
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo