Με Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Μπέτις στο Europa League και Εφές Αναντολού – Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός στη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Γεμάτο σπουδαίους αγώνες είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με τα παιχνίδια Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Μπέτις στο Europa League, αλλά και τα Εφές Αναντολού – Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός στη Euroleague να ξεχωρίζουν σε ό,τι αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS1 Toudon/Saint Antonin

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Εστουδιάντες Eurocup Women 2025-2026

19:30 Novasports 4HD Εφές Αναντολού – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Γιανγκ Μπόις – Λιόν UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπολόνια – Σέλτικ UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπέτις UEFA Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26 Ποδόσφαιρο

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Ποδόσφαιρο

21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Euroleague

22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτρέχτη – Γκενκ UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θέλτα – Λιλ UEFA Europa League 2025-26

22:00 ANT1 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Στουτγκάρδη UEFA Europa League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26 Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Ποδόσφαιρο