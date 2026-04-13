Με Φιορεντίνα – Λάτσιο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς οι αθλητικές μεταδόσεις

Οι αγώνες της Δευτέρας με τηλεοπτική κάλυψη στην Ελλάδα
Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ
Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πανηγυρίζουν στην Premier League / REUTERS/Peter Powell

Οι αναμετρήσεις Φιορεντίνα – Λάτσιο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς, που κλείνουν την αγωνιστική σε Serie A και Premier League αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 13 Απριλίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League 2025-26

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Καντού Lega Basket Serie A 2025-26

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Λάτσιο Serie A 2025-26

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26

