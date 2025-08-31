Με Γεωργία – Ελλάδα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό οι αθλητικές μεταδόσεις

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο τρίτο της παιχνίδι στο Eurobasket, με το παιχνίδι να ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 31 Αυγούστου, το οποίο περιλαμβάνει και πλήθος ποδοσφαιρικών αγώνων με τα ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός στην ελληνική Super League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
15:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ
15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ
15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS17
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας
16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga
16:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS18
18:00 Novasports 5HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Γαλλία Ευρωμπάσκετ
18:15 Novasports Start Ισπανία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS19
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Φιορεντίνα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Γιουβέντους Serie A
20:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μπιλμπάο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλβέρκα – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Αστέρας Aktor Super League
20:30 Novasports 5HD Εσπανιόλ – Οσασούνα La Liga
20:30 Novasports 2HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga
20:30 Action 24 Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura
20:30 Novasports 3HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας Premier League
21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League
21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία Ευρωμπάσκετ
21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ
21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ουντινέζε Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Super League
22:30 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Μπράγκα Liga Portugal