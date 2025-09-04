Με Ισπανία – Ελλάδα και προκριματικά του Μουντιάλ οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης

Η αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία για το Eurobasket, καθώς και τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Πέμπτης (4/9/25).

Η Εθνική μπάσκετ θέλει την νίκη απέναντι στους Ισπανούς προκειμένου να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της και να έχει ένα πιο βατό σταυροδρόμι στα νοκ – άουτ του Eurobasket, με την αναμέτρηση να παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Eurobasket 2025

15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Eurobasket 2025

16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Eurobasket 2025

18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Eurobasket 2025

19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports 1HD Λιθουανία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Eurobasket 2025

21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Eurobasket 2025

21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025