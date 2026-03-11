Με Καραλή, Τεντόγλου και άλλους έξι αθλητές η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Η Ελλάδα θα πάει στο Τορούν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (20-22/03/26) με οκτώ αθλητές. Σίγουρα, η παρουσία των Καραλή και Τεντόγλου κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο Εμμανουηλ Καραλής θα βρεθεί απέναντι από τον Μόντο Ντουπλάντις πρώτη φορά με το απίθανο άλμα του στα 6,17μ. Και θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στον καλύτερο όλων των εποχών, ενώ ο Τεντόγλου θα ψάξει την επιστροφή του στην κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αποστολή της Ελλάδας βρίσκονται λόγω ranking οι Αντώνης Μέρλος, Ραφαέλα Σπανουδάκη και Αναστασία Ντραγκομίροβα.

Μετά από τις διαγραφές κάθε χώρας, θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βρήκαν ο Ανδρέας Πανταζής (τριπλούν), η Δήμητρα Τσουκαλά (60μ.) και ο εμποδιστής Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος.