Με La Liga και Serie A οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουν το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με τη Βαλένθια για τη La Liga και το Μπολόνια – Κρεμονέζε για τη Serie A. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο χάντμπολ με τη Δράμα και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Άρη με τον Μίλωνα για τη Volley League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Δράμα Greek Handball Premier
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο Elite League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Άρης Α1 Γυναικών Volley League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κρεμονέζε Serie A
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Μπράγκα Liga Portugal