Με La Liga και Serie A οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Από ένα παιχνίδι σε δύο από τα κορυφαία πρωταθλήματα οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/12/25)
Βαλένθια
Ο Ντιακαμπί της Βαλένθια/ (Europa Press via AP)

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουν το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με τη Βαλένθια για τη La Liga και το Μπολόνια – Κρεμονέζε για τη Serie A. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στο χάντμπολ με τη Δράμα και η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Άρη με τον Μίλωνα για τη Volley League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Δράμα Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Λαύριο Elite League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Άρης Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Μπράγκα Liga Portugal

