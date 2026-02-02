Με Λεμπρόν Τζέιμς οι αναπληρωματικοί του ΝΒΑ All Star Game 2026

To NBA ανακοίνωσε τους παίκτες που θα συμπληρώσουν τα ρόστερ για το All Star Game 2026, περιλαμβάνοντας και το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο “Βασιλιάς” του NBA επιλέχθηκε έτσι σε All Star Game για 22η φορά στην τεράστια καριέρα του και θα εκπροσωπήσει τους Λος Άντζελες Λέικερς στη Δύση, ενώ στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς θα βρίσκεται ως βασικός ο συμπαίκτης του, Λούκα Ντόντσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναπληρωματικοί για τη δυτική περιφέρεια του NBA είναι οι εξής: Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς), Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς), Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς), Αντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ) και Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς).

Αντίστοιχα, στην ανατολική περιφέρεια επιλέχθηκαν οι: Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς), Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Νόρμαν Πάουελ (Χιτ), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) και Καρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς).