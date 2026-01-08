Με Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague (09/01/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασε τον ελαφρύ τραυματισμό, που του στέρησε τη συμμετοχή από τον αγώνα κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 88-80, και πλέον θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του να επιστρέψει στις νίκες στη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος αποτελεί τη σταθερά του Ολυμπιακού στους ψηλούς και τη φετινή σεζόν και η απουσία του στο παιχνίδι με την τουρκική ομάδα ήταν εμφανής, παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Ντόντα Χολ, που έκανε double double.

Γουόρντ και ΜακΚίσικ προπονήθηκαν μετά από καιρό με τον Ολυμπιακό και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους, ενώ ο Νιλικίνα παραμένει αμφίβολος σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Τζόουνς έκανε την πρώτη ομάδική του προπόνηση με τον Ολυμπιακό και μένει να φανεί αν θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στους Βαυαρούς ή στο παιχνίδι με την Καρδίτσα για τη GBL.