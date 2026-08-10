Με Μίλτο Τεντόγλου και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ξεκινάει σήμερα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με πλήθος Ελλήνων αθλητών να αγωνίζονται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και τον Μίλτο Τεντόγλου να κερδίζει τα “φώτα” στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026, με τις προσπάθειές του στα προκριματικά του άλματος εις μήκος.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

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18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ Liga Portugal