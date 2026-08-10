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Αθλητικά

Με Μίλτο Τεντόγλου και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες με τηλεοπτική κάλυψη τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
Ο Μίλτος Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου σε αγώνα του στο μήκος / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ξεκινάει σήμερα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με πλήθος Ελλήνων αθλητών να αγωνίζονται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας και τον Μίλτο Τεντόγλου να κερδίζει τα “φώτα” στο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026, με τις προσπάθειές του στα προκριματικά του άλματος εις μήκος.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Φιλικός Αγώνας

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Καλαμάτα Φιλικός Αγώνας

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Νασιονάλ Liga Portugal

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Αθλητικά
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