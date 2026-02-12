Με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός στο Allwyn Final Eight

Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη “βόμβα” Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Αμερικανό να επιστρέφει στην Euroleague για λογαριασμό του τριφυλλιού, υπογράφοντας συμβόλαιο2,5 ετών.

Με ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.02.2026), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης θα λάβει να μυθικό συμβόλαιο, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια!

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δηλώσει και για το Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε. Με την τελευταία κατέκτησε πέρυσι τη διοργάνωση, κερδίζοντας το βραβείο MVP του Final Four.