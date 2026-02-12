Αθλητικά

Με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός στο Allwyn Final Eight

Άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν θα τεθεί ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ
Photo by: Andreas Gora
Photo by: Andreas Gora/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε τη “βόμβα” Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Αμερικανό να επιστρέφει στην Euroleague για λογαριασμό του τριφυλλιού, υπογράφοντας συμβόλαιο2,5 ετών.

Με ανάρτησή του, τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.02.2026), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης θα λάβει να μυθικό συμβόλαιο, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια!

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα και όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα τον δηλώσει και για το Allwyn Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί από τις 17 μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου στην Κρήτη.

Θυμίζουμε ότι ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε. Με την τελευταία κατέκτησε πέρυσι τη διοργάνωση, κερδίζοντας το βραβείο MVP του Final Four.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
99
67
62
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo