Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τη μετεγγραφική «βόμβα»

Έγινε το μεταμεσονύχτιο «μπαμ»! Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενεργοποίησε μια μετεγγραφική βόμβα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επιστρέφει στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ντύνει στα πράσινα τον MVP του περσινού Final Four της Euroleague. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έμεινε αρχικά ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ καμία ομάδα από το NBA δεν κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Αρχικά, ο Χέιζ-Ντέιβις αρνήθηκε την προσφορά του Παναθηναϊκού, αλλά οι πράσινοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια.

Από τη στιγμή που δεν προέκυψε συμφωνία είτε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει με το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της, αλλά ούτε με τη Φενέρμπαχτσε -που δεν ανέβηκε οικονομικά- ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση «ματ» και φέρνει τον παίκτη στο Telekom Center Athens για τα επόμενα 2.5 χρόνια.

Ο Χέιζ-Ντέιβις υπογράφει στον Παναθηναϊκό με ένα αμύθητο συμβόλαιο, αξίας 10.000.000 ευρώ για 2,5 χρόνια, δηλαδή για το τετράμηνο που απομένει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και τις επόμενες δύο σεζόν.

Την είδηση επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο, μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω κάτω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού», ανέφερε συγκεκριμένα.

Πλέον, ο παίκτης αναμένεται τα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας του με τον Παναθηναϊκό και να ενσωματωθεί στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

O 31χρονος φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε. Με την τελευταία κατέκτησε πέρυσι τη διοργάνωση, κερδίζοντας το βραβείο MVP του Final Four. Την σεζόν 2024-25 μέτρησε στην Euroleague 16,7 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.