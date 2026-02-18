Με Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η πρώτη μεγάλη “μάχη” του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα πλέι οφ του Champions League και οι αγώνες για το Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας του μπάσκετ, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Κάρεν Κατσάνοφ Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Μύκονος Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Γιανίκ Σίνερ Ντόχα (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας – Λας Πάλμας CEV Champions League 2026

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia 2026

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League 2025-26

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα FIBA Europe Cup 2025-26

21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26

21:00 COSMOTE SPORT 2 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Pregame

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia 2026

21:50 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League 2025-26

