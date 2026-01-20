Με Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη Euroleague και Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο Ολυμπιακός θα δώσει απόψε τελικό πρόκρισης με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League, αλλά το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου 2025, περιλαμβάνει πλήθος ακόμη σημαντικών αναμετρήσεων, όπως τα Παναθηναϊκός – Μπασκόνια και Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague, αλλά και η “μάχη” του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι στην πρεμέρα του Australian Open.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Eurosport 2 Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοτσιζούκι Τένις

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League 2025-26

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Ισπανία – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 6HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League 2025-26

20:00 Novasports 5HD Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Eurocup 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή

21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέξαμ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βιγιαρεάλ – Άγιαξ UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Νάπολι UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν UEFA Champions League 2025-26

22:00 MEGA Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League