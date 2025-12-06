Με Ολυμπιακός – ΟΦΗ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο αγώνας του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Ολυμπιακού, κόντρα στον ΟΦΗ στο “Καραϊσκάκης”, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

11:45 – ΕΡΤ Sports 1

Παναθηναϊκός – Ιωνία (Α1 Γυναικών)

12:30 – ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι – Practice 3 (Μηχανοκίνητα)

13:30 – Novasports Premier League

Premier League Kick-off (15η αγωνιστική)

13:45 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών)

14:00 – Action 24

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β (Super League 2 2025–26)

14:30 – Novasports Premier League

Άστον Βίλα – Άρσεναλ (Premier League 2025/26)

14:30 – COSMOTE SPORT 5 HD

Ντέρμπι – Λέστερ (EFL Championship 2025–26)

15:00 – Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Χετάφε (La Liga 2025/26)

16:00 – Novasports Prime

Matchday Live (Minute by Minute)

16:00 – COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Φιορεντίνα (Serie A 2025–26)

16:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας – Μύκονος Betsson (Stoiximan GBL)

16:00 – ΕΡΤ Sports 1

ΠΑΟΚ – Κολοσσός (Stoiximan GBL)

16:00 – ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι – Qualifying (Μηχανοκίνητα)

16:30 – Novasports Extra 4

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ (Bundesliga 2025/26)

16:30 – Novasports Extra 2

Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2025/26)

16:30 – Novasports Extra 1

Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga 2025/26)

16:30 – Novasports 6HD

Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga 2025/26)

16:30 – Novasports 3HD

Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga 2025/26)

17:00 – Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ (Premier League 2025/26)

17:00 – Novasports Start

Τότεναμ – Μπρέντφορντ (Premier League 2025/26)

17:00 – Novasports 5HD

Νιούκαστλ – Μπέρνλι (Premier League 2025/26)

17:00 – Novasports 4HD

Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League 2025/26)

17:00 – Novasports 2HD

Μπόρνμουθ – Τσέλσι (Premier League 2025/26)

17:00 – COSMOTE SPORT 5 HD

Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ (EFL Championship 2025–26)

17:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Super League 2025–26)

17:15 – Novasports 1HD

Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ (La Liga 2025/26)

17:30 – Novasports Extra 3

Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie 2025/26)

18:15 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καρδίτσα – Ηρακλής (Basket League 2025–26)

18:15 – ΕΡΤ Sports 1

Βουλιαγμένη – Πανιώνιος (Α1 Γυναικών)

18:15 – ΕΡΤ Sports 1

Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

19:00 – COSMOTE SPORT 3 HD

Ίντερ – Κόμο (Serie A 2025–26)

19:30 – Novasports Premier League

Λιντς – Λίβερπουλ (Premier League 2025/26)

19:30 – Novasports Prime

Μπέτις – Μπαρτσελόνα (La Liga 2025/26)

19:30 – Novasports 3HD

Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga 2025/26)

19:45 – Novasports Start

Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ (Eredivisie 2025/26)

20:30 – COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (Super League 2025–26)

21:30 – Novasports 4HD

Ντάρμσταντ – Καρλσρούη (Bundesliga 2 2025/26)

21:30 – COSMOTE SPORT 7 HD

Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ (FA Cup 2025–26)

21:45 – COSMOTE SPORT 3 HD

Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα (Serie A 2025–26)

22:00 – Novasports 2HD

Φέγενορντ – Τσβόλε (Eredivisie 2025/26)

22:00 – Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (La Liga 2025/26)

22:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership 2025–26)

22:30 – COSMOTE SPORT 5 HD

Φαμαλικάο – Μπράγκα (Liga Portugal 2025–26)