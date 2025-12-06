Με Ολυμπιακός – ΟΦΗ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο αγώνας του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Ολυμπιακού, κόντρα στον ΟΦΗ στο “Καραϊσκάκης”, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025.
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
11:45 – ΕΡΤ Sports 1
Παναθηναϊκός – Ιωνία (Α1 Γυναικών)
12:30 – ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι – Practice 3 (Μηχανοκίνητα)
13:30 – Novasports Premier League
Premier League Kick-off (15η αγωνιστική)
13:45 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών)
14:00 – Action 24
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β (Super League 2 2025–26)
14:30 – Novasports Premier League
Άστον Βίλα – Άρσεναλ (Premier League 2025/26)
14:30 – COSMOTE SPORT 5 HD
Ντέρμπι – Λέστερ (EFL Championship 2025–26)
15:00 – Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Χετάφε (La Liga 2025/26)
16:00 – Novasports Prime
Matchday Live (Minute by Minute)
16:00 – COSMOTE SPORT 3 HD
Σασουόλο – Φιορεντίνα (Serie A 2025–26)
16:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Προμηθέας – Μύκονος Betsson (Stoiximan GBL)
16:00 – ΕΡΤ Sports 1
ΠΑΟΚ – Κολοσσός (Stoiximan GBL)
16:00 – ΑΝΤ1+
Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι – Qualifying (Μηχανοκίνητα)
16:30 – Novasports Extra 4
Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ (Bundesliga 2025/26)
16:30 – Novasports Extra 2
Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2025/26)
16:30 – Novasports Extra 1
Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga 2025/26)
16:30 – Novasports 6HD
Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga 2025/26)
16:30 – Novasports 3HD
Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga 2025/26)
17:00 – Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ (Premier League 2025/26)
17:00 – Novasports Start
Τότεναμ – Μπρέντφορντ (Premier League 2025/26)
17:00 – Novasports 5HD
Νιούκαστλ – Μπέρνλι (Premier League 2025/26)
17:00 – Novasports 4HD
Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League 2025/26)
17:00 – Novasports 2HD
Μπόρνμουθ – Τσέλσι (Premier League 2025/26)
17:00 – COSMOTE SPORT 5 HD
Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ (EFL Championship 2025–26)
17:00 – COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Super League 2025–26)
17:15 – Novasports 1HD
Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ (La Liga 2025/26)
17:30 – Novasports Extra 3
Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie 2025/26)
18:15 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Καρδίτσα – Ηρακλής (Basket League 2025–26)
18:15 – ΕΡΤ Sports 1
Βουλιαγμένη – Πανιώνιος (Α1 Γυναικών)
18:15 – ΕΡΤ Sports 1
Περιστέρι Betsson – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
19:00 – COSMOTE SPORT 3 HD
Ίντερ – Κόμο (Serie A 2025–26)
19:30 – Novasports Premier League
Λιντς – Λίβερπουλ (Premier League 2025/26)
19:30 – Novasports Prime
Μπέτις – Μπαρτσελόνα (La Liga 2025/26)
19:30 – Novasports 3HD
Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga 2025/26)
19:45 – Novasports Start
Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ (Eredivisie 2025/26)
20:30 – COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (Super League 2025–26)
21:30 – Novasports 4HD
Ντάρμσταντ – Καρλσρούη (Bundesliga 2 2025/26)
21:30 – COSMOTE SPORT 7 HD
Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ (FA Cup 2025–26)
21:45 – COSMOTE SPORT 3 HD
Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα (Serie A 2025–26)
22:00 – Novasports 2HD
Φέγενορντ – Τσβόλε (Eredivisie 2025/26)
22:00 – Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (La Liga 2025/26)
22:00 – COSMOTE SPORT 1 HD
Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership 2025–26)
22:30 – COSMOTE SPORT 5 HD
Φαμαλικάο – Μπράγκα (Liga Portugal 2025–26)