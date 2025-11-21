Με Ολυμπιακός – Παρί για τη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11/25) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με την Παρί για Euroleague σε ένα παιχνίδι που οι Πειραιώτες καλούνται να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν με αναμετρήσεις για τη La Liga, την Bundesliga και τη Ligue 1.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship