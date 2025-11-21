Με Ολυμπιακός – Παρί για τη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/11/25) ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με την Παρί για Euroleague σε ένα παιχνίδι που οι Πειραιώτες καλούνται να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν με αναμετρήσεις για τη La Liga, την Bundesliga και τη Ligue 1.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών
19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League
21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague
21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga
22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship