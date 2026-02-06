Με Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια, Premier League και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο της Ιταλίας, το Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague και το Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Καλλιτεχνικό Πατινάζ
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
17:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα
17:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
17:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
19:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα
19:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026
19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
19:30 Novasports 2HD Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Προημιτελικός)
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
20:15 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Μαδρίτη
21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026
21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports News Λεγανές – Γρανάδα Β’ Ισπανίας
21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Οσασούνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship