Με Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια, Premier League και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο της Ιταλίας, το Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague και το Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Καλλιτεχνικό Πατινάζ

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

17:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα

17:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

17:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

19:00 Novasports Extra 3 WTA 250 2026 Οστράβα

19:00 Novasports Extra 2 WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

19:30 Novasports 2HD Πρόισεν Μούνστερ – Μπόχουμ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Προημιτελικός)

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

20:15 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Μαδρίτη

21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup 2026

21:00 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Τελετή Έναρξης Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports News Λεγανές – Γρανάδα Β’ Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 1HD Θέλτα – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship