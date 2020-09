Ο Λέο Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα κι έξω από το γήπεδο είχε συγκεντρωθεί πλήθος οπαδών και δημοσιογράφων για την “υποδοχή” του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Μετά από ένα… σήριαλ με πολλά “επεισόδια”, ο Μέσι αποφάσισε τελικά να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα για τη φετινή σεζόν, κι έτσι βρέθηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Έξω από το Καμπ Νόου ήταν δεκάδες οπαδοί και δημοσιογράφοι, με τις κάμερες να καταγράφουν την άφιξη του Αργεντινού με το αυτοκίνητό του, χωρίς πάντως έντονες αντιδράσεις.

Lionel Messi has turned up for training for the first time since he agreed to stay at Barcelona! pic.twitter.com/fAFHvS7AqP