Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν οι κλήσεις της Εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Τσέντι Όσμαν και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν βρίσκονται κανονικά στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα παιχνίδια της Εθνικής Τουρκίας ενόψει των παιχνιδιών για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στα παιχνίδια της Τουρκίας με τη Σερβία που θα γίνουν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου, το πρώτο στο Βελιγράδι και το δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη, οι Όσμαν και Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού θα είναι κανονικά στην 18άδα του Αταμάν.

Ο Μαλακάι Φλιν θα είναι ο νατουραλιζέ της Τουρκίας, που θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της γειτονικής χώρας.

Οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν: Ιμπραήμ Ουγουρλού, Τζαν Κορκμάζ, Τσέντι Οσμάν, Ερτζάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Χαλταλί, Φουρκάν Κορκμάζ, Ισμαήλ Ουλουσόι, Μαλακάι Φλιν, Μετέτζαν Μπιρσέν, Ονούραλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Σερτάν Σανλί, Σέημους Χαζέρ, Ταρίκ Μπιπέροβιτς, Γιγκίτ Άρσλαν, Γιγκίτ Όναν, Γιγκιτκαν Σαϊμπίρ.