Με Παναιτωλικός – Κηφισιά για τη Super League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο αγώνας του Παναιτωλικού με την Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Super League και το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στο χάντμπολ ανδρών, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανίσα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Καντού Lega Basket Serie A
21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ FA Cup
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Σασουόλο Serie A
22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Οβιέδο La Liga
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Ρίο Άβε Liga Portugal