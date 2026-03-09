Με Παναιτωλικός – Κηφισιά για τη Super League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο αγώνας του Παναιτωλικού με την Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Super League και το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στο χάντμπολ ανδρών, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανίσα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Καντού Lega Basket Serie A

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Prime Εσπανιόλ – Οβιέδο La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Τοντέλα – Ρίο Άβε Liga Portugal