Με Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ο αγώνας του ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και τα ποδοσφαιρικά Κάλιαρι – Νάπολι και Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα
13:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
18:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
19:00 ΕΡΤ1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
19:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
19:30 Novasports 2HD Καρλσρούη – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Νάπολι Serie A
19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
20:15 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Λειψία – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Φλοίσβος τελικός Κυπέλλου βόλεϊ
21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Στόουκ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal