Με Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Σημαντικά ματς και στο ποδόσφαιρο με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League και Νάπολι στη Serie A
Σορτς, Οσμάν, Γκραντ και Χολμς σε αγώνα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ο αγώνας του ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και τα ποδοσφαιρικά Κάλιαρι – Νάπολι και Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα

13:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

18:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

19:00 ΕΡΤ1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

19:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

19:30 Novasports 2HD Καρλσρούη – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Νάπολι Serie A

19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:15 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Δοκιμές)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Λειψία – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Φλοίσβος τελικός Κυπέλλου βόλεϊ

21:45 Novasports 5HD Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πρέστον – Στόουκ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD  Εστρέλα – Κάζα Πία Liga Portugal

