Ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή μετά το φινάλε του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Το τέλος της συνεργασίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό, βάζει τους Πειραιώτες και σε μία “νέα εποχή”, αφού πέραν του προπονητή, έχουν αλλάξει ήδη και πολλά πρόσωπα.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε ειδικά φέτος σε μία σειρά από μετεγγραφές, αλλάζοντας πλήρως το ρόστερ του και κάπως έτσι, έρχεται πιο φυσιολογικά και η αντικατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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Οι Πειραιώτες αφήνουν ουσιαστικά πίσω τους μία ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο της ομάδας, η οποία φάνηκε να κλείνει τον κύκλο της, για να περάσει σε μία… νέα εποχή με αντίστοιχες επιτυχίες.

Ο Ολυμπιακός του 2024 που έγραψε ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την κατάκτηση του Conference League, δεν είναι πια εδώ. Η απώλεια του περσινού πρωταθλήματος και ο αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν στο φετινό Champions League έκλεισαν την “πόρτα” στο προηγούμενο ερυθρόλευκο κεφάλαιο, στο οποίο μπήκε οριστικά τελεία με την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ανανεωμένο ρόστερ με νέο προπονητή

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έρχεται έτσι στην Ελλάδα για να αναλάβει έναν νέο Ολυμπιακό, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι 10 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον τελικό του Conference League, δεν θα βρίσκονται πλέον στη διάθεσή του.

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Τζολάκης, Ρόντινει, Ορτέγκα, Κίνι, Ιμπόρα, Όρτα, Γιόβετιτς, Ποντένσε και Μασούρας έχουν φύγει από την ομάδα, ο Φορτούνης επέστρεψε για να κλείσει την καριέρα του, ενώ ο Ελ Κααμπί δεν υπολογίζεται για τη φετινή σεζόν, μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Ολυμπιακός επένδυσε σε νέα πρόσωπα και έκανε μεγάλες μετεγγραφές, με τους Γκονζάλες και Πουέρτα να ξεχωρίζουν και στο τελευταίο παιχνίδι τους με το Βόλο.

Από εκεί και πέρα, Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Πέντερσεν, Σάλιακας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Μπέιλι, Γκουστάβο Σα, Ζότα Σίλβα και Ρόκα, συνθέτουν ένα “φρέσκο” ρόστερ για τους Πειραιώτες, το οποίο και καλείται πλέον να αξιοποιήσει ο νέος προπονητής για να γραφτούν οι επόμενες “χρυσές σελίδες” στην ιστορία της ομάδας.