Με Παναθηναϊκός – Παρτίζαν και Champions League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Με σημαντικές αναμετρήσεις για το Champions League, αλλά και το φιλικό Παναθηναϊκός – Παρτιζάν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/09/2025).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

ATP 250 – Τσενγκτού (Κυρίως ταμπλό), Cosmote Sport 4, 11:30

G League Γιουνάιντετ – Φλαμένγκο, FIBA Intercontinental Cup, Cosmote Sport 9, 12:00

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν, Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 12:30

Τόκιο 2025 / 6η μέρα ΕΡΤ2 13:00

UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό, 19:45 COSMOTE Sport 1, 19:45

Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν, COSMOTE Sport 7, 19:45

Μπριζ – Μονακό, COSMOTE Sport 6, 19:45

Άιντραχτ – Γαλατασαράι, COSMOTE Sport 5, 22:00

Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι, COSMOTE Sport 4, 22:00

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα, COSMOTE Sport 3, 22:00

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι COSMOTE Sport 2, 22:00