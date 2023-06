Η Euroleague είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμα μία αλλαγή που θα τη φέρει πιο κοντά στο NBA.

Σύμφωνα με Γερμανό δημοσιογράφο, από την επόμενη σεζόν στην Euroleague θα μπει η φάση των Play-In! Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις έξι πρώτες θέσεις της κανονικής περιόδου, θα εξασφαλίσουν αυτόματα την παρουσία τους στα πλέι οφ.

Οι ομάδες, όμως, που θα τερματίσουν από την 7η έως και τη 10η θέση, θα παίξουν μεταξύ τους, προκειμένου να προκύψουν οι δύο τελευταίες ομάδες που θα συμπληρώσουν την οκτάδα.

Τα ζευγάρια των πλέι οφ δεν θα αλλάξουν, καθώς οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα διασταυρωθούν με τις άλλες τέσσερις, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, όπως ακριβώς γίνεται τα τελευταία χρόνια.

