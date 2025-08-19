Αθλητικά

Με Ρεάλ Μαδρίτης, πλέι οφ Champions League και Εμμανουήλ Καραλή οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης
Ο Εμμανουήλ Καραλής σε προσπάθειά του στην Πολωνία
Ο Εμμανουήλ Καραλής σε προσπάθειά του στην Πολωνία / REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Αρκετές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει πρεμιέρα στην ισπανική La Liga και τα πλέι οφ του Champions League να προσφέρουν σημαντικά ματς. Από ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει και το Diamond League του στίβου στη Λωζάνη, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα “κυνηγήσει” την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛ Κύπελλο Ελλάδας

19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη (Καραλής)

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι Sky Bet EFL League Two

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

