Με Ρόμα στη Serie A και Σάντερλαντ στην Premier League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ουντινέζε – Ρόμα, Σάντερλαντ - Μπέρνλι και Μαγιόρκα - Σεβίλλη στις μεταδόσεις της Δευτέρας
Ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας με τη φανέλα της Ρόμα / REUTERS/Remo Casilli

Τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 2 Φερνουαρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Καρδίτσα Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Αθηναϊκός χάντμπολ

17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal

21:30 Novasports Start Μιράντες – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal

