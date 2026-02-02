Με Ρόμα στη Serie A και Σάντερλαντ στην Premier League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 2 Φερνουαρίου 2026.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Καρδίτσα Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Αθηναϊκός χάντμπολ
17:15 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Ριάντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Κόροιβος Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ τένις
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League
20:45 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Μπράγκα Liga Portugal
21:30 Novasports Start Μιράντες – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μονπελιέ
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπέρνλι Premier League
22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Σεβίλλη La Liga
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κάζα Πία – Πόρτο Liga Portugal