Με Σάκκαρη, Τσιτσιπά, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Γαλλία – Αγγλία στο μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026

Τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, οι αγώνες των ημιτελικών για Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη, αλλά και ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, συνθέτουν το “μενού” των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

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12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ

12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS10 Peipsiaare 2

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS11 Mustvee 2

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13:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 3 Μηχανοκίνητα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς- Σεβτσένκο ATP 250 2026 Γκστάαντ

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Γκρόνινγκεν Φιλικός Αγώνας

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άγιαξ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Qualifying Μηχανοκίνητα

19:00 Novasports 6HD WTA 250 2026Ιάσιο

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Κουίνς Παρκ Premier Sports Cup

19:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026 3η μέρα

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κορνέβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Ούμαγκ

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Άρμπροουθ Premier Sports Cup

00:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γαλλία – Αγγλία Μικρός τελικός Μουντιάλ 2026