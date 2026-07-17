Με Σάκκαρη, Τσιτσιπά και Ολυμπιακό οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς για τα προημιτελικά του Athens Open, αλλά και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρτουρ Ρίντερκνεχ για τα προημιτελικά του Γκστάαντ ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/7/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής, υπάρχει και το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σίταρντ στην Ολλανδία.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/7/2026)

08:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ

13:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

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13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1

13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ

13:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1

14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

14:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα

14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 2

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρτουρ Ρίντερκνεχ Γκστάαντ

19:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς Athens Open

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ Φιλικός Αγώνας

20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open