Με Σάκκαρη, Τσιτσιπά και Ολυμπιακό οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίσια Παρκς για τα προημιτελικά του Athens Open, αλλά και ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρτουρ Ρίντερκνεχ για τα προημιτελικά του Γκστάαντ ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/7/2026).
Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής, υπάρχει και το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σίταρντ στην Ολλανδία.
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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/7/2026)
08:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ
13:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
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13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS1 Raanitsa 1
13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ
13:55 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS2 Karaski 1
14:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
14:30 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 1 Μηχανοκίνητα
14:45 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS3 Kanepi 1
15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Προημιτελικός)
17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
18:00 ΑΝΤ1+ formula 1 moët & chandon Belgian Grand Prix 2026 Practice 2
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στέφανος Τσιτσιπάς – Άρτουρ Ρίντερκνεχ Γκστάαντ
19:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 Μαρία Σάκκαρη-Αλίσια Παρκς Athens Open
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Φορτούνα Σίταρντ Φιλικός Αγώνας
20:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open