Αθλητικά

O Σλάβκο Βίντσιτς διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ: Ξέσπασε σε κλάματα μόλις έμαθε τον ορισμό του

Ο Σλοβένος ρέφερι θα διευθύνει το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας του
Cal Sport Media via AP Images
Cal Sport Media via AP Images
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Γνωστός έγινε ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής (17/7/2026).

Η FIFA όρισε τον Σλοβένο διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς, για να σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η στιγμή που ενημερώθηκε για τον ορισμό του καταγράφηκε, μάλιστα, σε βίντεο της ομοσπονδίας, με τον έμπειρο διαιτητή να μην μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και να ξεσπά σε δάκρυα, μιας και θα διευθύνει το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας του.

Στο πλευρό του Βίντσιτς θα βρίσκονται ως βοηθοί οι συμπατριώτες του Τόμαζ Κλάντσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

Ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει ακόμα τρία παιχνίδια στο φετινό Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, τα Βραζιλία – Μαρόκο, Ιορδανία – Αλγερία για τη φάση των ομίλων και το Μεξικό – Εκουαδόρ στη φάση των 32.

Ο Σλοβένος διαιτητής έχει διευθύνει και πέντε αγώνες στην Ελλάδα, με τον τελευταίο να είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο “Γ.Καραϊσκάκης” τον Ιανουάριο του 2025, όπου οι “αιώνιοι” είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με σκορ 1-1.

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