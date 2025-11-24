Με Super League και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αγώνες Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, το οποίο περιλαμβάνει και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον για την αγγλική Premier League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – Ιωνικός Ν.Φ. Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League 2025-26

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26