Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ο ατζέντης του Αντρέ Λουίς: Η φωτογραφία και το «ευχαριστούμε για όλα κύριε πρόεδρε»

Ο Αντρέ Λουίς προβάρει τα ερυθρόλευκα. Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε πρόκειται να αποκτηθεί άμεσα από τον Ολυμπιακό, αποτελώντας την πρώτη χειμερινή μετεγγραφή του συλλόγου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την φωτογραφία που πόσταρε ο ατζέντης του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο μάνατζέρ του παίκτη, Αντρέ Σόι, βρίσκεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετεγγραφής. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτησή του δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τον ισχυρό άνδρα της ομάδας.

Στην ανάρτησή του έγραψε: “Σε ευχαριστώ για όλα, κύριε Πρόεδρε”.

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει τόσο με την Ρίο Άβε, όσο και με τον Βραζιλιάνο ακραίο επιθετικό, οπότε δεν απομένει παρά η άφιξή του στην Ελλάδα για να επικυρωθεί η συμφωνία.

Η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς ενδέχεται να συμβεί το αργότερο έως το πρωί της Τρίτης (27.01.2026).

Ο 23χρονος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών στους Πειραιώτες και είναι αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση την ερχόμενη Παρασκευή (30.01.2026) στου Ρέντη.