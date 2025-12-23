Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Με Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός και Κύπελλο Εθνών Αφρικής οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Euroleague συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον από τους αγώνες της Τρίτης
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 18η αγωνιστική της Euroleague, με τον αγώνα να ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, το οποίο περιλαμβάνει και παιχνίδια για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Ζάμπια Κύπελλο Εθνών Αφρικής

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μποτσουάνα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τανζανία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Κίελο DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:00 Novasports Start Βαλένθια – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley Super Cup

21:45 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 3HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00 ΕΡΤ Sports 3 Τυνησία – Ουγκάντα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26

Αθλητικά
