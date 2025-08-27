Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη πρεμιέρα για τους Λιθουανούς στο Eurobasket

Το πρώτο τζάμπολ στο Eurobasket είναι γεγονός, αφού η Λιθουανία αντιμετώπισε τη Μεγάλη Βρετανία στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ και έφθασε σε μία άνετη επικράτηση με 94-70.

Με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι ασταμάτητος μέσα στη ρακέτα, η Λιθουανία πήρε από νωρίς το προβάδισμα και πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο για να “καθαρίσει” εύκολα στη Μεγάλη Βρετανία και να ξεκινήσει με το… δεξί το Eurobasket.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Λιθουανός σέντερ με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αζουόλας Τουμπέλις είχε 17 πόντους (8/10 δίποντα) και 7 ριμπάουντ, με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις να προσθέτει 12 πόντους με 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Τα στατιστικά των δύο ομάδων

Μεγάλη Βρετανία (Στόιτελ): Χίμπερτ, Ανταμού 9 (1/3 τρίποντα), Νέλσον 7 (1/7 τρίποντα), Φίλιπ 10 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπέλο 6, Γέμποα 17 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χέσον 10 (5 ριμπάουντ), Γουίτλ 6 (1/2 τρίποντα), Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 3 (1/3 τρίποντα)

Λιθουανία (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (4 ριμπάουντ), Νορμάντας 12 (4 ριμπάουντ), Βελίτσκα 10 (3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 2 (5 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 6 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 17 (8/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 12 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπιρούτις 4 (4 ασίστ), Βαλαντσιούνας 18 (9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (6 ριμπάουντ), Σαγκριούνας 2, Σιρβίντις