Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε υπομονή και κερδίσαμε στην παράταση, είμαστε περήφανοι για τα παιδιά από την ακαδημία μας»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ με 3-0 στον τελικό του Betsson Super Cup και ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις ακαδημίες των Πειραιωτών.

Ο Μεντιλίμπαρ αφού αναφέρθηκε στον τρόπο που ήρθε η κατάκτηση του τροπαίου για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον ΟΦΗ, μίλησε για τις ακαδημίες των ερυθρολεύκων, μετά από ερώτηση για τον Καλογερόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ: «Ήταν ο στόχος μας. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε αρκετά. Μακάρι να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, είχαμε υπομονή και το καταφέραμε στην παράταση. Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε».

Για την εμφάνιση του Καλογερόπουλου: «Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα.

Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδία στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας».