Μεντιλίμπαρ για την επέτειο δύο χρόνων στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Από τις καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την επέτειο δύο χρόνων στον πάγκο της ομάδας, τονίζοντας ότι η απόφαση να έρθει στην Ελλάδα ήταν από τις πιο σωστές της καριέρας του.

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2024, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έμελλε να είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία της ομάδας, με την κατάκτηση του Conference League να ξεχωρίζει και ο Ισπανός μετά από δύο χρόνια μίλησε για την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

«Όταν μας κάλεσε ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη φορά βγήκαμε από τη χώρα μας ως προπονητές. Έπρεπε να αποφασίσουμε σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είχαμε ημέρες να αποφασίσουμε και νομίζω ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ στην αθλητική μου ζωή.

Δεν περίμενα πως θα μέναμε για τόσο καιρό και θα κερδίζαμε όσα κερδίσαμε. Αν μου έλεγαν πριν έρθω τι πίστευα, δεν θα ήταν το ίδιο με αυτό που πιστεύω τώρα.

Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να είχα βγει από τη χώρα μου νωρίτερα, για να μπορέσω να απολαύσω όσα απολαμβάνουμε τώρα εδώ και όσα μπορεί να απολαύσει κανείς μέσα στον κόσμο του ποδοσφαίρου», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής στην επέτειο δύο χρόνων από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού.