Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού: «Στόχος να είμαστε στους 24 του Champions League»

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League και ο προπονητής των “ερυθρολεύκων”, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την κλήρωση της ομάδας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Παρά τους μεγάλους αντιπάλους στην κλήρωση του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε ξανά ψηλά το στόχο για τους Πειραιώτες και ζήτησε την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση του Champions League, μιλώντας στην κάμερα του Mega TV.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

“Είναι μία κλήρωση που ξεκινάει με δύο από τις καλύτερες ομάδες (σ.σ. Ρεάλ και Μπαρτσελόνα από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας), η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης γιατί έχει κερδίσει 15 φορές το τρόπαιο. Ωστόσο είναι και μία κλήρωση με μεγάλη ποικιλλία γιατί έχει και δύο ομάδες που έρχονται από τα προκριματικά.

Σίγουρα είναι μία δύσκολη κλήρωση όταν έχεις να παίξεις με τόσες μεγάλες και δύσκολες αντιπάλους όμως είμαστε αισιόδοξοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Είμαστε μία ομάδα που καταρχήν θέλουμε να υπολογίσουμε στα εντός έδρας παιχνίδια μας, στηριζόμαστε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε παίζοντας πάρα πολύ καλά, δίνοντάς τα όλα και κάνοντας ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στους αντιπάλους που θα παίξουμε εντός έδρας και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να το κερδίσουμε με τη βοήθεια του κόσμου μας.

Ξεκινάμε από εκεί όμως και στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν θα παραδοθούμε γνωρίζοντας ότι παίζουμε απέναντι σε ομάδες που είναι οι καλύτερες του κόσμου, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που είναι οι καλύτεροι του κόσμου. Δεν θα παραδοθούμε, θα τα δώσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε και εκεί να κάνουμε καλά παιχνίδια για να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα ανταγωνιστικός όπου και αν βρίσκεται, να παίζει καλά σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Φέτος συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις γνωρίζοντας ξεκάθαρα πως πάντα στόχος μας είναι το πρωτάθλημα αλλά και το Κύπελλο και στο Champions League όμως θα πρέπει να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο.

Ξέρουμε πως έχουμε καιρό να παίξουμε στη διοργάνωση αυτή, πρέπει όμως να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο. Κοτάζοντας αυτή τη στιγμή την εικόνα της ομάδας μας στόχος μας ξεκάθαρα είναι να είμαστε ανάμεσα στους 24 που θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι ρεαλιστικά θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε.

Η Άρσεναλ είναι η ομάδα που περισσότερο από όλους ξοδεύει χρήματα για μεταγραφές, είναι δεύτερη στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το αγγλικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Είναι ένας τεράστιος αντίπαλος και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο δυνατοί μπορούμε απέναντί της.

Γνωρίζουμε καλά τι μπορεί να πετύχει η Άρσεναλ, ξέρουμε το μέγεθός της. Η Λεβερκούζεν είναι μία ομάδα που έχει αλλάξει πολύ την τελευταία σεζόν σε σχέση με την προηγούμενη, την προηγούμενη ήταν πάρα πολύ δυνατή όμως τώρα έχει αλλάξει, ίσως να μην είναι αυτή που ήταν πρόπερσι αλλάζοντας προπονητή και πολλούς ποδοσφαιριστές.

Είναι μία ομάδα που δεν την γνωρίζουμε ίσως αυτή τη στιγμή τόσο καλά γιατί έχει κάνει πολλές αλλαγές και θα πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και προσεκτικοί απέναντί της.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ολλανδικές ομάδες γιατί όλες λίγο πολύ παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Η Αϊντχόφεν είναι η καλύτερη ομάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος, είναι πρωταγωνίστρια, κερδίζει πάντα τα πρωταθλήματα, είναι πάρα πολύ δυνατή.

Ο Άγιαξ μπορεί να μην είναι ο Άγιαξ που ήταν μία άλλη εποχή αλλά έχει την ιστορία, μία φανέλα βαριά. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να τον σεβαστούμε, ίσως να μην είναι τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστής, να μην είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει ακούγοντας το όνομα Άγιαξ όμως σίγουρα είναι μία ποιοτική ομάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η Καϊράτ και η Πάφος ήταν οι δύο τελευταίοι που μπήκαν στη διοργάνωση έχοντας παίξει πάρα πολλούς προκριματικούς γύρους και έχοντας τη μεγαλύτερη φιλοδοξία από όλες αυτές τις ομάδες γιατί ζουν εικόνες πρωτόγνωρες έχοντας παίξει πάρα πολλά παιχνίδια.

Είναι αυτοί που έχουν την περισσότερη όρεξη αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες ομάδες, να παίξουν σε μεγάλα γήπεδα. Και για αυτό το λόγο πρέπει να τους υπολογίζουμε πάρα πολύ. Η Πάφος είναι πιο κοντινός αντίπαλος, γνωρίζουμε καλά τη χώρα, γνωριζόμαστε καλά ως πρωταθλήματα όμως μετά θα πρέπει να πάμε σε πιο μακρινούς, θα πρέπει να δούμε πώς να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι και αυτό το μακρινό ταξίδι στο Αλμάτι. Πρέπει να τους σεβόμαστε πάντα γιατί είναι οι πιο φιλόδοξοι σε όλες τις ομάδες”.