Μεντιλίμπαρ για το Άρης – Ολυμπιακός: «Δίκαιο το αποτέλεσμα»

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χαρακτηρίζει την ισοπαλία δίκαιη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες έτσι ώστε να πάρει τη νίκη αλλά της έλειψε η αποτελεσματικότητα.

«Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Παίξαμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε, αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι. Χάσαμε την ισορροπία μας με την κόκκινη, την ξαναβρήκαμε με την αποβολή του Άρη. Είχαμε ευκαιρίες, το ίδιο και ο Άρης. Υπό αυτή την έννοια, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

Τα παιχνίδια του Champions League είναι πολύ απαιτητικά, σωματικά και ψυχολογικά, έχεις την ανάγκη να χαλαρώσεις μετά από αυτά και δεν είναι τυχαία η απόδοσή μας. Παίξαμε για να κερδίσουμε, όμως δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι έγινε αυτή η μοιρασιά», δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ.