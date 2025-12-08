Μεντιλίμπαρ για το Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: «Ακόμη είναι στο χέρι μας η πρόκριση»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Αστάνα Αρένα την Καϊράτ Αλμάτι (09.12.2025, 17.30, Newsit.gr) για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλάει για την κρίσιμη αναμέτρηση των Πειραιωτών κόντρα στους Καζάκους.

Σύμφωνα με τον Χοσέ Λουίς, η πρόκριση εξακολουθεί στην επόμενη φάση του Champions League εξαρτάται από τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι ο πλαστικός χλοοτάπητας θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μεταφέρει έξτρα πίεση στους παίκτες του μιλώντας για “τελικό”, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Ποντένσε.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για…

-το τι είδους αγώνα περιμένει και την κατάσταση του Ποντένσε: «Ο Ντανιέλ προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Υπήρχαν κάποια προβλήματα για να επανέλθει, ελπίζουμε να είναι καλά, θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, επομένως δεν έχει το ματς κάποια ιδιαιτερότητα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη. Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, γιατί σε όλα τα παιχνίδια πάμε με στόχο τη νίκη».

-το αν αντιμετωπίζει το ματς ως τελικό και αν θέλει να μεταδώσει κάτι τέτοιο στους παίκτες του: «Δεν θέλω να μεταδώσω κάτι τέτοιο στην ομάδα, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει κάποιον. Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα».

-τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της Καϊράτ: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο για ανάλυση. Θα είναι ιδιαίτερο ματς και για τις δύο ομάδες, γιατί παίζουμε και οι δύο σε πλαστικό χορτάρι. Αυτό θα επηρεάσει τα πλάνα και των δύο ομάδων. Δεν θα είναι πλεονέκτημα η έδρα για κανέναν. Στη θεωρία, η Καϊράτ παίζει επιθετικά, πιέζει ψηλά, με μακρινές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και θέλει να κυριαρχεί. Θεωρώ ότι το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες».

-το αν υπάρχουν παίκτες ή στοιχεία της Καϊράτ που θέλουν προσοχή: «Στέκεσαι σε μονάδες, σε παίκτες. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα που προσπαθεί να επιτίθεται από τη μεσαία γραμμή. Έχουμε εστιάσει σε κάποιους παίκτες, όπως ο Σατπάεφ, που όμως θα απουσιάσει από ό,τι ξέρουμε».