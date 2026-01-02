Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – ΟΦΗ: «Είπα στους ποδοσφαιριστές μου ότι οι γιορτές τελείωσαν, αύριο είναι τελικός»

Για το Ολυμπιακός – ΟΦΗ στο παιχνίδι τίτλου στο Betsson Super Cup, μίλησε ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και υπογράμμισε το μήνυμα που έστειλε στους ποδοσφαιριστές του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε τη σημασία του αγώνα στο Betsson Super Cup, αφού θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και αναφέρθηκε στις διαφορές των αγώνων με τον ΟΦΗ τη φετινή σεζόν, αλλά και στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης στάθηκε στο κίνητρο για την ομάδα του, αλλά και τι μπορεί να σημαίνει η κατάκτηση του τροπαίου για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Είναι κίνητρο για τον Ολυμπιακό και για εσάς προσωπικά να ξεκινήσει το 2026 για τον Ολυμπιακό θετικά με έναν τίτλο και από εδώ και πέρα για εσάς είναι όλα τα ματς τελικοί σε όλες τις διοργανώσεις;

Ο τελικός είναι αύριο, τα υπόλοιπα ματς του Ιανουαρίου δεν είναι τελικοί. Θα δώσουμε ένα ματς που είναι στο χέρι μας και στο χέρι του αντιπάλου, στο πρωτάθλημα δεν είναι έτσι εξαρτάται και από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα υπάρχει το κίνητρο, είναι ένας τελικός, όποιος δεν έχει κίνητρο δε χρειαζόταν να βρεθεί εδώ σε αυτό το όμορφο νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων η διαδικασία προετοιμασίας είναι πιο περίπλοκη για έναν τελικό;

Είχαμε αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε, όπως και ο αντίπαλος είχε τον ίδιο χρόνο, οπότε κανείς δεν έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε είναι πως θα ξεκινήσουμε τις επίσημες υποχρεώσεις μας και σε ποια κατάσταση θα είμαστε μετά από τη διακοπή και το διάστημα που έχουμε να δώσουμε ένα επίσημο ματς. Αυτό ήταν το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε.

Πόσο διαφορετικό περιμένετε το ματς αυτό σε σχέση με τον αγώνα του Μαΐου στον τελικό του Κυπέλλου;

Παίξαμε πριν έναν μήνα μεταξύ μας, οπότε δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά για να μάθεις τον αντίπαλο. Γνωρίζουμε καλά τον ΟΦΗ, αλλά τα παιχνίδια μεταξύ τους είναι διαφορετικά. Ένας τελικός είναι ένας τελικός και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, χωρίς να σκέφτεσαι πως είσαι πιο δυνατός και τον έχεις κατακτήσει. Τον προηγούμενο τελικό τον είχαμε δώσει πιο κοντά στη δική μας έδρα, τώρα στου ΟΦΗ, γενικά δεν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα από κάποια ομάδα, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να αγωνιστούμε σε αυτό το ματς.

Τι είπατε στους παίκτες σας πριν από το ματς αυτό, επίσης πείτε μας και για τη λογική να έρθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σας μαζί στην Κρήτη, ακόμη και οι τραυματίες.

Πριν από την σημερινή προπόνηση αυτό που είπα στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι οι γιορτές και οι διακοπές τελείωσαν, συγκεντρωνόμαστε για το ματς αυτό με τον ΟΦΗ. Τους πήραμε όλους μαζί μας γιατί όλοι έχουν αγωνιστεί σε αυτήν τη διοργάνωση και θεωρώ πως πρέπει να είναι όλοι εδώ.

Ένα μήνυμα για τους φιλάθλους που θα είναι στο γήπεδο;

Θα υπάρχουν φίλαθλοι και από τις δύο ομάδες και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά για εμένα αυτό είναι το φυσιολογικό, να υπάρχουν σε έναν τελικό φίλαθλοι και από τις δύο πλευρές. Ελπίζω να κυλήσουν όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος, οι οπαδοί του νικητή να το γιορτάσουν, να είναι μία ωραία ατμόσφαιρα και όλοι να το απολαύσουν.

Οι δηλώσεις του Κόντη

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός υπερέχει παντού και για το κίνητρο: «Είναι ξεκάθαρο το κίνητρο, σε τέτοια παιχνίδια το κίνητρο υπάρχει από μόνο του. Παίζουμε με τον νταμπλούχο, αυτό είναι κίνητρο, να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα ίσια. Να βγάλουμε την ποιότητά μας, να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Αν σηκώσουμε το τρόπαιο, θα είναι ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν».

Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον αντίπαλο σε σχέση με τον τελικό του Μαΐου: «Ξέρω καλά τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει και εμάς. Εκπλήξεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Το διαφορετικό είναι ότι μπορεί το ματς να επεκταθεί των 90 λεπτών, έτσι μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στις τακτικές. Στο γήπεδο μέσα τακτικά ο ένας ξέρει τον άλλον, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει αυτή την στιγμή».

Για τους νεοαποκτηθέντες Ισέκα και τον Πούγγουρα: «Προπονούνται μαζί μας 15 ημέρες. Τον έναν τον ξέρω καλά από την προηγούμενη θητεία, ο Ισέκα γνωρίζει τον ΟΦΗ. Θα βοηθήσουν, υπολογίζουμε τους δύο παίκτες, όπως όλους τους άλλους».

Για την παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων στο Super Cup: «Είναι κάτι το φυσιολογικό, θέλουμε τον κόσμο και των δύο ομάδων στα γήπεδα. Να καταλάβουμε ως Έλληνες ότι αυτό είναι το σωστό. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε μπροστά, θα νιώσουμε και εμείς κάπως διαφορετικά.

Πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό. Πηγαίνουμε τα παιδιά μας στα κολυμβητήρια και τα γήπεδα για να γνωρίσουν τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει και ας είναι αυτό το παιχνίδι η αρχή».

Για την τακτική προσέγγιση σε σχέση με την ΑΕΚ: «Σίγουρα αυτό που θα είναι το ίδιο θα είναι η νοοτροπία, ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι έχουμε θάρρος, ότι βγήκαμε μπροστά. Βλέπω μία ομάδα το τελευταίο 15νθημερο που βελτιώνεται. Τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει πολύ δύσκολα παιχνίδια, αυτά σου δίνουν μεγαλύτερη αξία. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι πολύ καλό, να μην μείνουμε μόνο στον αγώνα, αλλά να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει το τρόπαιο».