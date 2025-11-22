Μεντιλίμπαρ: «Λίγα εκείνα που μου άρεσαν στο παιχνίδι μας, το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 3-0 του Ατρόμητου στο Φάληρο για την 11η αγωνιστική της SUper League. Έτσι, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στη Super League, πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και το άνετο 3-0 του Ολυμπιακού, ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, αναφέροντας ότι το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού:

Για το τι του άρεσε και τι όχι από το παιχνίδι: «Λίγα μου άρεσαν. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά και αμύνθηκε σωστά. Μπορεί να νικήσαμε με 3-0, όμως το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν το μυαλό των ποδοσφαιριστών του ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν θα έπρεπε να είναι, με αυτό τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παιχνίδι που δίνουμε για να πάρουμε τη νίκη, πριν σκεφτούμε το επόμενο. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο για τον αντίπαλο. Αν παίζαμε έτσι κόντρα σε μια άλλη ομάδα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο».