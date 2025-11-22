Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Άνετη νίκη στη Super League με Ελ Κααμπί και Ταρέμι, πριν τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ατρόμητος στάθηκε καλά στο “Καραϊσκάκης”, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν κυριάρχος και πήρε τη νίκη (3-0) με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και με τα δυο γκολ του Μεχντί Ταρέμι. Δυο δοκάρια οι γηπεδούχοι, με τον Μαροκινό επιθετικό να έχει το ένα.

Ο Ολυμπιακός έφτασε έτσι στην 5η του σερί νίκη στη Super League και 9η συνολικά και με 28 βαθμούς θα παραμείνει μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Απ’ την άλλη, ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 9 βαθμούς.

Δείτε το live του αγώνα

Το ματς…

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς πιέζοντας ψηλά, αλλά ο Ατρόμητος “πάτησε” καλά, δεν απειλήθηκε και στο 8′ είχε και την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς. Ο Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Τζολάκης μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια και ενώ ο Μπάκου προσπάθησε να μπει στη φάση.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει “στροφές” και στο 12′ είχε την πρώτη του φάση στα αντίπαλα καρέ. Από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, Ρέτσος και Τσικίνιο σούταραν στα σώματα και έπειτα ο Ελ Κααμπί πλάσαρε στα χέρια του Χουτεσιώτη. Μαρτίνς και Ποντένσε ανέλαβαν επιθετικές πρωτοβουλίες στη συνέχεια, με τη σέντρα του Πορτογάλου στο 18′ να βρίσκει στον Τσακμάκη, να παίρνει πορεία προς τα δίχτυα και τον Χουτεσιώτη να διώχνει.

Για αρκετά λεπτά, ο Ατρόμητος κατάφερε να “παγώσει” το ρυθμό του αγώνα, έχοντας στην κατοχή του την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να παίξει γρήγορα και έκανε λάθη στο χώρο του κέντρου. Στο 39′ όμως ο Ελ κααμπί κατάφερε να τον… οδηγήσει στο γκολ. Ο Τσακμάκης τράβηξε από τη φανέλα τον μαροκινό, τον έριξε κάτω, το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, ο Σιδηρόπουλος έδωσε πέναλτι και ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών εκτελέσετε εύστοχα για το 1-0 (9ο γκολ στο πρωτάθλημα).

Ο Ατρόμητος δεν πανικοβλήθηκε, αλλά έχασε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και δέχθηκε φάσεις. Στο 45+2′ ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε εξαιρετικό κοντρόλ και εκτέλεσε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να προσκρούει στο αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για γκολ. Ο Ροντινέι πλαγιοκόπησε από δεξιά και πάτησε περιοχή, ο Ποντένσε πήρε την μπάλα μετά από διώξιμο του Χουτεσιώτη, βρέθηκε -ολομόναχος- φάτσα με την εστία, αλλά ο πορτιέρε του Ατρομήτου έδιωξε με το ένα χέρι. οι γηπεδούχοι δημιούργησαν κι άλλες φάσεις στη συνέχεια, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να είναι αυτός που τις προκάλεσε.

Ο Ατρόμητος προχώρησε σε αλλαγές (Γιουμπιτάνα και Φαν Βέερτ μέσα, Γκαρθία και Οζέγκοβιτς εκτός) και στο 62′ είχε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση. Ο Φαν Βέερτ έφυγε στην κόντρα και γύρισε ωραία για τον Μίχορλ, που πλάσαρε, με τον Τζολάκη να διώχνει σωτήρια.

Η “απάντηση” του Ολυμπιακού ήρθε τρία λεπτά μετά. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι (ο Χουτεσιώτης βρήκε ελάχιστα την μπάλα).

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε νέες αλλαγές.Ο Ταρέμι πέρασε στο ματς στο67′ κι στο 81′ ήταν αυτός που “κλείδωσε” το “τρίποντο” του Ολυμπιακού. Από ωραία συνεργασία του Ποντένσε με τον Ροντινέι, ο Βραζιλιάνος σούταρε από τα δεξιά και στην αντίπαλη περιοχή, ο Χουτεσιώτης έδιωξε και στη συνέχεια ο Ιρανός επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σε ουσιαστικά ανυπεράσπιστη εστία.

Η τελευταία καλή στιγμή στο ματς για τον Ατρόμητο ήρθε στο 88′. Ο Μπάκου κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε εντός περιοχής με το αριστερό, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Δυο λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Τερέμι, αφού απέφυγε τον Χουτεσιώτη, πλάσαρε στην κενή εστία.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς (Αιτ/νιας), Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

4ος Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)