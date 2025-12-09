Μεντιλίμπαρ μετά το διπλό του Ολυμπιακού: «Ήμασταν καταιγιστικοί – Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Αποστολή… εξετελέσθη για τον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε το εκτός έδρας «τρίποντο» στο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι (0-1) και έμεινε “ζωντανός” στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη 24άδα τη League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη αλλά και την εμφάνιση του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας στην Cosmote TV. Ο Βάσκος τεχνικός επεσήμανε ότι οι παίκτες του έκαναν ένα καλό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας “καταιγιστική” την εμφάνισή τους ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφέρει και άλλα γκολ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε

Για τη νίκη και αν άξιζε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός: «Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».

Για τον Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί: «Είναι νωρίς ακόμα για να ανησυχήσουμε. Ας περάσουν τα Χριστούγεννα και θα ανησυχήσουμε αργότερα».