Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι, την ευθύνη έχει ο προπονητής»

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 2-0 στο ντέρμπι των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εξηγεί μετά το ματς και την αλλαγή του Γιαζίτσι στο πρώτο ημίχρονο.

Με τον Ολυμπιακό να είναι από νωρίς πίσω στο σκορ με δύο γκολ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά εξήγησε στις δηλώσεις του ότι δεν είχε αυτή να κάνει με την απόδοση του Γιαζίτσι.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

“Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα”.

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα: “Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ”.

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: “Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής”.